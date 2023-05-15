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#ВУКРАЇНІ

Як українська ППО збиває російські ракети над столицею?

Як українська ППО збиває російські ракети над столицею?
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Як українська ППО збиває російські ракети над столицею?

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Їм немає рівних у всьому світі – війська ППО України першими прийняли удар війни з неба. У той час як західні аналітики давали їм не більше доби, сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі ракет та килимових бомбардувань так і не змогли знищити українську систему протиповітряної оборони.

Сьогодні Україна самостійно закриває своє небо, а відсоток збитих ворожих цілей б'є всі рекорди. Як вистояла українська ППО, що відбувається в небі над Києвом і які виклики перед військовими стоять сьогодні — нам розповів командир Повітряного командування «Центр», генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко прямо в одному з пунктів оперативного командування.

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