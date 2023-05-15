Як українська ППО збиває російські ракети над столицею?

Їм немає рівних у всьому світі – війська ППО України першими прийняли удар війни з неба. У той час як західні аналітики давали їм не більше доби, сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі ракет та килимових бомбардувань так і не змогли знищити українську систему протиповітряної оборони.