Сьогодні Україна самостійно закриває своє небо, а відсоток збитих ворожих цілей б'є всі рекорди. Як вистояла українська ППО, що відбувається в небі над Києвом і які виклики перед військовими стоять сьогодні — нам розповів командир Повітряного командування «Центр», генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко прямо в одному з пунктів оперативного командування.
Як українська ППО збиває російські ракети над столицею?
Їм немає рівних у всьому світі – війська ППО України першими прийняли удар війни з неба. У той час як західні аналітики давали їм не більше доби, сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі ракет та килимових бомбардувань так і не змогли знищити українську систему протиповітряної оборони.
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