Як українські поліцейські їздили до США переймати досвід американської поліції

Група українських поліцейських із Дніпра провела два тижні зі своїми колегами в американському Портланді, щоб подивитися, як працюють американські «копи», і перейняти досвід. Така програма діє не перший рік, і це частина зусиль Дніпра для реформування поліції. Найперше завдання – подолати корупцію у правоохоронних органах.

Це тренувальний центр поліції міста Портланду у штаті Орегон. Офіцер Вільям Ґофф проводить екскурсію для своїх українських колег із Дніпра. Українські «копи» не приховували емоцій, коли на складі зброї побачили радянську зброю, колись вилучену на американських вулицях.

Це вже третя поїздка українських поліцейських у рамках співпраці між містами Портландом і Дніпром. Правоохоронці вивчали роботу патрульних, детективів, прокурора, відвідували навчальні центри. Це частина зусиль для реформування правоохоронних органів України.

«Реформування поліції, заради якого ми сюди приїхали, – це будування місцевої муніципальної поліції. Це дозволить нам побороти корупцію на 100 відсотків у поліції міста Дніпра», – каже заступник мера Дніпра Володимир Міллер.

Головне правило американських поліцейських у боротьбі з корупцією, яке засвоїли українці, – як каже Міллер, «Ну, по-перше, напевне, зіро толеранс». «Zero tolerance» із англійської – повне несприйняття, нульова терпимість.

Заступник міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимир Міллер головними викликом перед українською поліцією називає брак фінансування та бюрократію.

Міллер каже: «У нас поліція підпорядковується центральній владі, нас реформа децентралізації поліції майже не торкнулась. А оскільки децентралізації немає, це ще трохи ретроградний орган, яким важко управляти, дії та інтереси якого не зовсім відповідають інтересам громадян міста».

«Будування поліції в США, її взаємодія з громадянським суспільством вийшли на такий рівень, до якого нам ще, напевне, дуже далеко», – вважає заступник мера Дніпра.

Далеко, але можливо, переконана офіцерка американської поліції Наташа Гансберґер.

«Корупція в Україні, на відміну від США, має дуже інакше значення та контекст. Я не кажу, що у нас не існує корупції в уряді, але ми побачили, що в Україні, напевне, це більш домінантна і системна проблема. Багато часу має пройти, щоб поліція відновилась і сформувала новий статус і довіру людей до себе, щоб позбутися репутації старої системи. Але це неминуче станеться через політичні та соціальні зміни, які зараз відбуваються», – каже офіцерка поліції Портланда Наташа Гансберґер.

Що найбільше здивувало американських «копів» у розмові з колегами з України, так це складний і довгий процес отримання диплома офіцера поліції. «У них в Україні це більш тривалий процес, через який, напевне, складніше пройти, ніж у нас», – каже офіцер поліції Портланда Вільям Ґофф.

Американці зацікавлені в такому обміні досвідом. Вони кажуть, що це допомагає їм зрозуміти іммігрантів. Зокрема, у Портланді, де російська мова є третьою найбільш поширеною.

«Чого ми навчились від наших колег із міста Дніпра в Україні, – що у нас дуже схожі виклики і перепони. Наприклад, довіра громадськості, хоча ми працюємо в різній культурній площині», – каже офіцерка поліції Портланду Наташа Гансберґер.

Після Орегону українська делегація вирушила у сусідній штат Вашингтон – для знайомства з тамтешніми поліцейськими.

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