Український Беркут – тепер Росгвардія: які виконує завдання?

Росгвардійці беруть участь у обшуках та затриманнях у політично мотивованих справах у Криму. Із самого початку повномасштабного вторгнення беруть участь у війні проти України.

Крим.Реалії встановили кілька зон, де воювали росгвардійці. Підрозділ був задіяний у утриманні Каховської ГЕС, Запорізької АЕС, утриманні аеродрому у Чорнобаївці. Також Росгвардія забезпечувала відхід російських військ з Херсона, і, ймовірно, була задіяна як загороджувальні загони.



Автори: Алексіна Дорогань, Роман Губенко, Григорій Пігнастий