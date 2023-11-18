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Український Беркут – тепер Росгвардія: які виконує завдання?

Український Беркут – тепер Росгвардія: які виконує завдання?
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Український Беркут – тепер Росгвардія: які виконує завдання?

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Захопивши 2014 року Крим, Росія розмістила на півострові частини Росгвардії. Водночас, на шевронах цих частин залишили назву українського підрозділу МВС «Беркут».

Росгвардійці беруть участь у обшуках та затриманнях у політично мотивованих справах у Криму. Із самого початку повномасштабного вторгнення беруть участь у війні проти України.

Крим.Реалії встановили кілька зон, де воювали росгвардійці. Підрозділ був задіяний у утриманні Каховської ГЕС, Запорізької АЕС, утриманні аеродрому у Чорнобаївці. Також Росгвардія забезпечувала відхід російських військ з Херсона, і, ймовірно, була задіяна як загороджувальні загони.


Автори: Алексіна Дорогань, Роман Губенко, Григорій Пігнастий

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