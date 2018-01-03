Легалізація маріхуани дасть 40 мільярдів доларів і створить 400 тисяч робочих місць у США – дослідження

Легальний сектор реакреаційної маріхуани матиме обсяг в 40 мільярдів доларів і створить понад 400 тисяч нових робочих місць в США до 2021 року, згідно з дослідженням, опублікованим у США.

Оцінки консультативної компанії Аrcview включає прямі купівлі маріхуани на рівні понад 20 мільярдів доларів та непрямі прибутки для фермерів, які вирощуватимуть маріхуану, а також для підрядників, як і для бізнесів, які напряму не пов’язані з цим сектором, – скажімо, для супермаркетів.

Це передбачення означатме 150-відсоткове підвищення від цифри в 16 міляярдів доларів у 2017 році, згідно з дослідженням, оприлюдненим днем по тому, як реакреаційну маріхуану легалізував найбільший штат США – Каліфорнія.

Реакреаційним вжитком маріхуани вважають вжиток її для задоволення, а не для, скажімо, медичних цілей.

Arcview очікує, що за три роки до бюджету надійде 4 мільярди доларів податків.

До 2021 року в Каліфорнії буде створено 100 тисяч нових робочих місць, пов’язаних з маріхуаною, що становитиме третину від загальноамериканської цифри. Непряма кількість робочих місць в цьому секторі в Каліфорнії сягне 150 тисяч.

«Відкритість до нової економіки»

Клієнти та бізнеси, які парцюють в цьому секторі, скаржаться, однак, на зависокі податки на продаж маріхуани та споріднених з нею продуктів, які сягатимуть 35 відсотків, враховуючи податки штату, податки графств та місцеві податки.

Каліфорнія, найбільший за чисельністю населення штат США, став найбільшим легальним ринком для маріхуани у світі в понедлілок, і наразі реакція громадськості на цей крок є позитивною.

Мер міста Берклі Джессі Аррегін привітав легалізація маріухани Каліфорнією.

Я підтримую цей історичний момент

«Я підтримую цей історичний момент – і не ліше для Берклі, але й для штату Каліфорнія», – сказав мер, вихваляючи штат за «відкритість до нової економіки».

Тримання маріхуани є нелегальним згідно з едеральними законами США і наразі лише 100 магазинів з понад 3000, які могли б торгувати маріхуаною, звернулись за місцевими дозволами та дозволами від властей штату Каліфорнія.