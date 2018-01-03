Президент США міряється з лідером Північної Кореї, у кого більша кнопка

У вівторок ввечері президент США Трамп виступив з разючою заявою у Twitter.

У мене також є Ядерна Кнопка, але вона більша і потужніша, ніж у нього

«Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин щойно сказав, що в нього завжди на столі Ядерна Кнопка. Чи хтось з його зубожілого та зголоднілого режиму може його поінформувати, що у мене також є Ядерна Кнопка, але вона більша і потужніша, ніж у нього, і моя Кнопка працює!», – написав Трамп у Twitter.

«США традиційно були гарантом стабільності міжнародної системи, однак перетворились на джерело непередбачуваності» – так відреагували критики на це повідомлення Трампа у Twitter.

Все ж лише через декілька годин після повідомлення у відносинах Північної Кореї та Південної Кореї було вперше досягнуто дипломатичного прориву. Дві країни встановили контакт через «гарячу лінію» вперше за два роки, повідомляє CNN.

«Раніше ми двічі на день дзвонили до Північної Кореї, але Північна Корея не відповідала з лютого 2016 року», – повідомила CNN речниця Міністерства об’єднання Південної Кореї.

Невідомо, чи пов’язана така комунікація з повідомленням Трампа у Twitter.

Це – величезний дипломатичний прорив після року ескалації ворожої риторики, який відкриває можливості для діалогу в майбутньому, зауважує CNN.

Предмет перемовин наразі не відомий. Контакт було ініційовано Північною Кореєю після того, як Кім висловив сподівання, що делегація з Північної Кореї зможе взяти участь в зимових Олімпійських іграх, що будуть проводитись наступного місяця в Південній Кореї.

​Блеф чи не блеф?

Вони чують дивні повідомлення з Білого дому, але не можуть бути певними, чи блефує президент Трамп

Російський дослідник Андрій Ланьков з університету Кукмін у Сеулі вважає, що до такого кроку Пхеньян спонукала непевність: «Вони чують дивні повідомлення з Білого дому, але не можуть бути певними, чи блефує президент Трамп, натякаючи на свою готовність вжити силу».

Юан Ґрем, директор міжнародної програми безпеки Інституту Лові, вважає, що до пропозиції Північної Кореї про переговори треба ставитись обережно.

«До цього часу вони не виявляли зацікавленості в спілкуванні з Півднем чи з будь-ким іншим, – сказав він CNN. – Навіть якщо їм буде надіслано запрошення на зимові Олімпійські ігри, мене не здивує, якщо це супроводжуватиметься продовженням програм випробування навесні».