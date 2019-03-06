«Іскандери» більше не регочуть». США продовжили санкції проти Росії

США ще на рік продовжили санкції проти Росії за окупацію Криму та агресію на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Як зазначив американський президент Дональд Трамп у пояснювальних документах, дії Кремля в Україні несуть підвищену загрозу США.

Ці обмеження стосуються громадян Росії, зокрема й офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Окрім того, санкції зачіпають бізнесменів з Росії, декілька компаній, а також керівництво угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Російський економіст Дмитро Некрасов вважає, що це продовження не погіршить нинішнього стану російської економіки.

Продовження санкцій вже закладене в ціни, тому не становить якоїсь значущої події для економіки

«Ніхто при здоровому глузді не припускав, що санкції не будуть продовжені. З моєї точки зору, це не можна назвати змістовним інформаційним приводом, нічого не змінюється. Зрозуміло, що санкції надовго, що режим санкцій пом’якшуватися не буде ‒ це просто автоматична річ. Якби відбулися якісь зрушення, зустріч Путіна з Трампом, можна було б чогось теоретично очікувати. Продовження санкцій вже закладене в ціни, тому не становить якоїсь значущої події для економіки. Вони завдають їй серйозної шкоди й обмежують можливості для розвитку, але рухи капіталу, які могли б спричинити якісь катастрофічні наслідки, здебільшого вже відбулися. Єдине, що не зробили, – це не вимкнули систему міжнародних грошових переказів SWIFT, а всі інші ефекти вже реалізувалися», – каже російський економіст.

При цьому Дмитро Некрасов вказує на те, що найближчим часом російські олігархи зі списку санкцій можуть втратити фізичний контроль над своїми активами за кордоном, як це вже сталося з Олегом Дерипаскою.

Зараз SWIFT ‒ єдиний інструмент, який може принести разові серйозні втрати в поточній ситуації

«Але це не впливає на російську економіку, це речі внутрішньоелітарні і стосуються конкретних осіб. Звичайно, не збільшуються прибутки населення, не ростуть пенсії та інші виплати, але перший натиск санкцій дуже налякав російську владу, і зараз при високому рівні ціни на нафту всі гроші надходять у запаси. В принципі, весь інструментарій економічного тиску, по суті, вичерпаний. Усі інші заходи не можуть бути реалізовані в межах 10 років, наприклад, обмеження імпорту російських енергоносіїв, хоча це був би найдієвіший захід. Для цього потрібно збудувати нові нафтопереробні заводи, змінити маршрути трубопроводів і зробити ще багато чого. Зараз SWIFT ‒ єдиний інструмент, який може принести разові серйозні втрати в поточній ситуації, але я поки не бачу готовності західних лідерів його використовувати», – вважає Дмитро Некрасов.

Голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв стверджує, що західні санкції відчутно ускладнюють життя в Криму.

Якщо раніше у політиків «Іскандери» заходились від реготу, то тепер говорять, що санкції необґрунтовані, несправедливі. Регіт різко припинився

«Ще й як це відчувається, зростання цін триває, дорожчають енергоносії. Простий приклад ‒ вартість бензину: нафта дешевшає ‒ бензин дорожчає, нафта дорожчає ‒ бензин дорожчає. Відповідно, подорожчали транспортні послуги і слідом за ними продукція. Якщо раніше я купував пачку масла за 96 рублів, то зараз уже 120. Яку галузь не візьми ‒ це відчувається. Якщо раніше у політиків «Іскандери» заходились від реготу, то тепер говорять, що санкції необґрунтовані, несправедливі. Регіт різко припинився. Окрім санкцій, красти менше треба», – каже кримськотатарський діяч.

Представник України в ПАРЄ Марія Іонова впевнена, що США таким чином демонструють непохитну прихильність територіальній цілісності України.

Росіяни до останнього говоритимуть, що все прекрасно. Насправді ж, коло звужується, російській економіці все важче й важче

«Росіяни до останнього говоритимуть, що все прекрасно. Насправді ці санкції, які продовжили на рік, містять у собі обмеження проти людей, які впливають на думку Путіна. Інші стосуються інвестицій, боргу Російської Федерації, банківського сектора ‒ це послідовна міжнародна політика щодо територіальної цілісності України від наших американських партнерів. Вона говорить про те, що вони не приймуть анексію Криму й тимчасову окупацію Донбасу. Все одно коло звужується, російській економіці все важче й важче. Ми також очікуємо санкцій щодо «Північного потоку-2», і хотілося б, щоб обмеження були синхронізовані й продовжені Європейським союзом», – каже представниця України в ПАРЄ.