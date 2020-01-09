Радіо Свобода покаже фільм про боротьбу СРСР із «ворожими голосами»

9 січня на «24 каналі» відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму «Підірвати Свободу». Канал транслюватиме фільм о 20:00. Стрічка присвячена 65-й річниці створення Української редакції «Радіо Свобода».

Трейлер фільму «Підірвати Свободу»

30-хвилинний фільм «Підірвати Свободу» розповідає про боротьбу радянських спецслужб із «ворожим голосам». Стеження, провокації, дискредитація, фейки і навіть терористичні акти ‒ це все довелося пережити Українській редакції Радіо Свобода під час Холодної війни.

В основі фільму ‒ історія пошуку організаторів та виконавців теракту, який стався в мюнхенському офісі Радіо Свобода 1981 року.

Журналісти Радіо Свобода розшукали унікальні історичні відео і фотодокази, а також документи КГБ, в яких йдеться про боротьбу радянського режиму з Радіо Свобода. А ще – поспілкувались з колишніми партійними працівниками СРСР та ексгенералом КГБ, який втік до США і більше не приховує радянських секретів.

Дивіться прем'єру о 20:00

Радіо Свобода є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через Агентство США з глобальних медіа (United States Agency for Global Media). Українська редакція існує з 1954 року. Місія полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою, або наразі ще не стала нормою суспільного життя.