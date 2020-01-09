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09 січня 2020, Київ 15:35
Новини | Свобода слова

Радіо Свобода покаже фільм про боротьбу СРСР із «ворожими голосами»

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9 січня на «24 каналі» відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму «Підірвати Свободу». Канал транслюватиме фільм о 20:00. Стрічка присвячена 65-й річниці створення Української редакції «Радіо Свобода».

Трейлер фільму «Підірвати Свободу»

30-хвилинний фільм «Підірвати Свободу» розповідає про боротьбу радянських спецслужб із «ворожим голосам». Стеження, провокації, дискредитація, фейки і навіть терористичні акти ‒ це все довелося пережити Українській редакції Радіо Свобода під час Холодної війни.

В основі фільму ‒ історія пошуку організаторів та виконавців теракту, який стався в мюнхенському офісі Радіо Свобода 1981 року.

Журналісти Радіо Свобода розшукали унікальні історичні відео і фотодокази, а також документи КГБ, в яких йдеться про боротьбу радянського режиму з Радіо Свобода. А ще – поспілкувались з колишніми партійними працівниками СРСР та ексгенералом КГБ, який втік до США і більше не приховує радянських секретів.

Дивіться прем'єру о 20:00

Радіо Свобода є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через Агентство США з глобальних медіа (United States Agency for Global Media). Українська редакція існує з 1954 року. Місія полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою, або наразі ще не стала нормою суспільного життя.

Київ, 30 вересня 1990 року. Мітинг Народного руху України, на якому закликали до виходу України зі складу СРСР. Окрім синьо-жовтих прапорів, майорять і червоно-чорні. Менші ніж через рік було проголошено Незалежність України
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