Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
07 червня 2021, Київ 17:19
Донбас Реалії ТБ

Нічний Донецьк: перші вихідні без комендантської години

Молодь Донецька збирається вночі на паркінгу Донбас-Арени

Вперше за 7 років війни на всі літні вихідні бойовики угруповання «ДНР» скасували комендантську годину. З першого червня до 15-го вересня з 23:00 п'ятниці по 4 ранку неділі щотижня – комендантська година не діятиме. Лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін говорить, що скасування комендантської години повністю може проходити поетапно. Але коли і який етап наступний - не уточнює.

«Питання комендантської години нічого спільного з безпекою не має. Відміняючи комендантську годину на вихідних бойовики вирішують для себе питання соціального напруження. Молодь влітку не ходить в університети, хоче розважатися і, відповідно, так чи інакше порушення на вихідних були б. І це б створювало б напруження. На випередження цьому вирішили таким чином діяти. Більш того, це запобіжник від вимивання людей на підконтрольні території», – вважає політичний експерт Олег Саакян.

Олег Саакян, політолог
Олег Саакян, політолог

Проте, навіть якщо це політичне рішення, молодь Донецька вважає це найкращою новиною за довгий час. Адже їм так набридли обмеження, що у місцевих навіть футболка є, де слово «молодість» перекреслене словами «комендантська година».

«Це дуже круто! Я на вихідних працюю, але заради такого… будемо гуляти, будемо веселитися, всім дякую!», – каже молода дівчина у Донецьку.

«Люди хоч з клітки вийдуть. Буде класно. Не будемо бачити з автоматами людей ніяких», – додає парубок.

«Я вважаю, що це правильно. А то все закрите - кордони закриті, якось людям треба дати свободу, особливо молоді», – каже чоловік.

«Буду з дружиною і дітьми десь гуляти. У парку сидіти. Звичайно це безпечно. Я думаю, що Україна не буде вночі тут стріляти і вбивати людей», – додає інший.

Попри непогоду багато містян вийшли на прогулянку у перший вечір без комендантської години
Попри непогоду багато містян вийшли на прогулянку у перший вечір без комендантської години

«Ми в центрі міста, час – 5 хвилин на одинадцяту. Зазвичай в місті з 11 вечора до 5 ранку діє комендантська година і в цей час вже всі розбігаються по домівках. Сьогодні перший день коли її скасували на вихідні. Погода, звичайно, не супер, всього 14 градусів і зривається дощ, але, ось йшов містом і зауважив, що люди не поспішають додому. Зазвичай, в такий час вже всі летіли додому, а зараз не поспішають», – розповідає місцевий мешканець проводячи нам нічну екскурсію містом.

Нічний окупований Донецьк
Нічний окупований Донецьк

«Взагалі супер. Нарешті після роботи, коли часу не вистачає до комендантської години, нарешті вистачатиме часу погуляти», – каже молодик у парку

«Я розраховував, що взагалі скасують на літо комендантську годину, очікування були високі, але коли сказали, що тільки на вихідні, я трохи засмутився. Але це краще, ніж нічого. Хоча б трохи місто починає оживати», –додає інший.

«Що можу сказати - народ тусить. Ніхто додому не поспішає, але кафе, поки що, не перейшли на роботу «до останнього клієнту». Працюють як і раніше – до 10, максимум до пів на одинадцяту. Видно, що з кафе всіх повиганяли, але народу навколо. Бульвар Пушкіна – всі гуляють», – продовжує розповідати житель Донецька.

Бульвар Пушкіна - одне з найпопулярніших місць відпочинку молоді окупованого Донецька
Бульвар Пушкіна - одне з найпопулярніших місць відпочинку молоді окупованого Донецька

«Потихеньку з'їжджаються на паркінг Донбас-Арени потусити. Час на годиннику - одинадцята. Машини все їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. На Донбас-Арені намічається якась імпровізована нічна вечірка», – каже містянин.

Молодь окупованого Донецька розважається на паркінгу Донбас-Арени
Молодь окупованого Донецька розважається на паркінгу Донбас-Арени

Люди стоять біля машин, слухають музику, спілкуються, хтось курить кальян. А головне - ніхто нікуди не поспішає», – закінчує прогулянку місцевий мешканець.

Громадський транспорт окупованого Донецька продовжує працювати по старому графіку
Громадський транспорт окупованого Донецька продовжує працювати по старому графіку

Що стосується громадського транспорту, то маршрутки не ходять. Є чергові тролейбуси і трамваї, але в основному, поки що, додому можна дістатися на таксі або ж пішки.

ПОСИЛАННЯ НА ВИПУСК:

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG