Нічний Донецьк: перші вихідні без комендантської години

Вперше за 7 років війни на всі літні вихідні бойовики угруповання «ДНР» скасували комендантську годину. З першого червня до 15-го вересня з 23:00 п'ятниці по 4 ранку неділі щотижня – комендантська година не діятиме. Лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін говорить, що скасування комендантської години повністю може проходити поетапно. Але коли і який етап наступний - не уточнює.

«Питання комендантської години нічого спільного з безпекою не має. Відміняючи комендантську годину на вихідних бойовики вирішують для себе питання соціального напруження. Молодь влітку не ходить в університети, хоче розважатися і, відповідно, так чи інакше порушення на вихідних були б. І це б створювало б напруження. На випередження цьому вирішили таким чином діяти. Більш того, це запобіжник від вимивання людей на підконтрольні території», – вважає політичний експерт Олег Саакян.

Проте, навіть якщо це політичне рішення, молодь Донецька вважає це найкращою новиною за довгий час. Адже їм так набридли обмеження, що у місцевих навіть футболка є, де слово «молодість» перекреслене словами «комендантська година».

«Це дуже круто! Я на вихідних працюю, але заради такого… будемо гуляти, будемо веселитися, всім дякую!», – каже молода дівчина у Донецьку.

«Люди хоч з клітки вийдуть. Буде класно. Не будемо бачити з автоматами людей ніяких», – додає парубок.

«Я вважаю, що це правильно. А то все закрите - кордони закриті, якось людям треба дати свободу, особливо молоді», – каже чоловік.

«Буду з дружиною і дітьми десь гуляти. У парку сидіти. Звичайно це безпечно. Я думаю, що Україна не буде вночі тут стріляти і вбивати людей», – додає інший.

«Ми в центрі міста, час – 5 хвилин на одинадцяту. Зазвичай в місті з 11 вечора до 5 ранку діє комендантська година і в цей час вже всі розбігаються по домівках. Сьогодні перший день коли її скасували на вихідні. Погода, звичайно, не супер, всього 14 градусів і зривається дощ, але, ось йшов містом і зауважив, що люди не поспішають додому. Зазвичай, в такий час вже всі летіли додому, а зараз не поспішають», – розповідає місцевий мешканець проводячи нам нічну екскурсію містом.

«Взагалі супер. Нарешті після роботи, коли часу не вистачає до комендантської години, нарешті вистачатиме часу погуляти», – каже молодик у парку

«Я розраховував, що взагалі скасують на літо комендантську годину, очікування були високі, але коли сказали, що тільки на вихідні, я трохи засмутився. Але це краще, ніж нічого. Хоча б трохи місто починає оживати», –додає інший.

«Що можу сказати - народ тусить. Ніхто додому не поспішає, але кафе, поки що, не перейшли на роботу «до останнього клієнту». Працюють як і раніше – до 10, максимум до пів на одинадцяту. Видно, що з кафе всіх повиганяли, але народу навколо. Бульвар Пушкіна – всі гуляють», – продовжує розповідати житель Донецька.

«Потихеньку з'їжджаються на паркінг Донбас-Арени потусити. Час на годиннику - одинадцята. Машини все їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. На Донбас-Арені намічається якась імпровізована нічна вечірка», – каже містянин.

Люди стоять біля машин, слухають музику, спілкуються, хтось курить кальян. А головне - ніхто нікуди не поспішає», – закінчує прогулянку місцевий мешканець.

Що стосується громадського транспорту, то маршрутки не ходять. Є чергові тролейбуси і трамваї, але в основному, поки що, додому можна дістатися на таксі або ж пішки.

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