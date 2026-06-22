Контузії від ППО, втрата зору та випалені гнізда. Волонтери рятують постраждалих від війни птахів

Євгенія Таганович





В Україні на межі зникнення опинилися сотні видів тварин. Міжнародний союз охорони природи визнав бойові дії одним із чинників, які впливають на їхню популяцію. Під загрозою існування деякі види птахів: до списку тих, що зникають, до прикладу, потрапили степовий орел і сипуха.

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) побувала у притулку в Київській області, де волонтери виходжують поранених тварин, багато з яких постраждали через війну.

Сову у важкому стані привезли до лікарні із Сумської області: вона отримала опіки після того, як у її дерево влучив дрон. Пташка не вижила.

Після надання екстреної допомоги вцілілі птахи потрапляють до садиби на Київщині. Хтось – без одного крила, хтось – без лапки або осліплий.

« Прямо зараз ми лікуємо лелеку, який потрапив під обстріл ППО під час атаки «шахедів» . Місцеві кажуть, що вони навіть бачили, як він на лінії вогню був. На жаль, у нього дуже важка контузія, він майже втратив зір », – розповідає директорка притулку для птахів Ірина Снопко.

Багатьох птахів спочатку виходжують військові. На їхніх очах пернаті страждають від вибухів, отруєнь або гинуть у вогні пожеж. На реабілітацію тварин відправляють волонтерам.

« Зараз дуже часто птахи потрапляють в антидронові сітки , в оптоволокно. Заплутуються, травмують крила, дуже важко їм», – зауважує Ірина Снопко.

Ще одна проблема, з якою стикаються волонтери, – філопатрія: попри смертельну небезпеку війни багато видів птахів усе одно повертаються до рідних місць, щоб розмножуватися.

« Є ліси – від них одні тріски залишилися. А ці ліси теж були колись домівкою для тварин і птахів . Це були гніздові місця. Зараз вони стерті з лиця землі», – каже фотограф дикої природи Віктор Севідов.

Є в притулку й мешканці не з лінії фронту. Лелеки з різних куточків України гніздяться просто в садибі. Одна з них, Ципа, – місцева знаменитість. Птасі вже 13 років. «У Ципи – вже два яйця. А ось її чоловік ходить. Одноокий», – коментують життя лелек у садибі волонтери.

Загалом у притулку – близько 200 птахів. Серед них десятки поранених через бойові дії. У деяких відбувся імпринтинг: вони сприймають людей як свою зграю. У дикій природі такі птахи не виживають. «Вар-р-р-р-я!» – вітає людей ворона, яка живе в притулку.

Зараз на реабілітації в садибі перебувають чаплі, орлани, сови та птахи з родини соколиних. Іноді потрапляють і червонокнижні тварини. Їх лікують, а потім відпускають на волю.