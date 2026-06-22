Контузії від ППО, втрата зору та випалені гнізда. Волонтери рятують постраждалих від війни птахів

Євгенія Таганович
В Україні на межі зникнення опинилися сотні видів тварин. Міжнародний союз охорони природи визнав бойові дії одним із чинників, які впливають на їхню популяцію. Під загрозою існування деякі види птахів: до списку тих, що зникають, до прикладу, потрапили степовий орел і сипуха.
Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) побувала у притулку в Київській області, де волонтери виходжують поранених тварин, багато з яких постраждали через війну.
Сову у важкому стані привезли до лікарні із Сумської області: вона отримала опіки після того, як у її дерево влучив дрон. Пташка не вижила.
Після надання екстреної допомоги вцілілі птахи потрапляють до садиби на Київщині. Хтось – без одного крила, хтось – без лапки або осліплий.
«Прямо зараз ми лікуємо лелеку, який потрапив під обстріл ППО під час атаки «шахедів». Місцеві кажуть, що вони навіть бачили, як він на лінії вогню був. На жаль, у нього дуже важка контузія, він майже втратив зір», – розповідає директорка притулку для птахів Ірина Снопко.
Багатьох птахів спочатку виходжують військові. На їхніх очах пернаті страждають від вибухів, отруєнь або гинуть у вогні пожеж. На реабілітацію тварин відправляють волонтерам.
«Зараз дуже часто птахи потрапляють в антидронові сітки, в оптоволокно. Заплутуються, травмують крила, дуже важко їм», – зауважує Ірина Снопко.
Ще одна проблема, з якою стикаються волонтери, – філопатрія: попри смертельну небезпеку війни багато видів птахів усе одно повертаються до рідних місць, щоб розмножуватися.
«Є ліси – від них одні тріски залишилися. А ці ліси теж були колись домівкою для тварин і птахів. Це були гніздові місця. Зараз вони стерті з лиця землі», – каже фотограф дикої природи Віктор Севідов.
Є в притулку й мешканці не з лінії фронту. Лелеки з різних куточків України гніздяться просто в садибі. Одна з них, Ципа, – місцева знаменитість. Птасі вже 13 років. «У Ципи – вже два яйця. А ось її чоловік ходить. Одноокий», – коментують життя лелек у садибі волонтери.
Загалом у притулку – близько 200 птахів. Серед них десятки поранених через бойові дії. У деяких відбувся імпринтинг: вони сприймають людей як свою зграю. У дикій природі такі птахи не виживають. «Вар-р-р-р-я!» – вітає людей ворона, яка живе в притулку.
Зараз на реабілітації в садибі перебувають чаплі, орлани, сови та птахи з родини соколиних. Іноді потрапляють і червонокнижні тварини. Їх лікують, а потім відпускають на волю.