Вів сімейний YouTube-канал, працював в IT. Що відомо про політв'язня Вадима Граська, який помер за ґратами в Білорусі

Політв'язень Вадим Грасько помер у ніч на 9 січня від пневмонії. З колонії «Віцьба» його доставили до лікарні, врятувати життя Вадиму лікарям не вдалося. Чоловіка поховали в Мінську. Йому було 50 років.

Працював в IT-фірмах, зареєстрованих на початку 1990-х

За інформацією, яку можна знайти в соцмережах Вадима, спочатку він ходив до школи в Заславлі, потім у Мінську. Професійно-технічна освіта позначена як незакінчена. Його батько Наум, ймовірно, походив з Латвії. Людина з таким ім'ям і прізвищем є в списках КПРС в латвійському архіві.

Вадим жив у Мінську. Працював у сфері ІТ, у фірмах, які займалися розробкою програмного забезпечення з початку 1990-х. Одним із перших місць роботи було іноземне підприємство «Лаппа ИП», яке існувало з 1991 року. Офіс був розташований на території Академії наук.

Останнім місцем роботи Вадим вказав компанію «Авест». Він був керівником групи. Працював там з 2000 року. Це приватна компанія, яка розробляла програмне забезпечення для криптографічного захисту інформації, захищала бізнес від кібератак. Його клієнтами були Національний банк, Міністерство податків і зборів, Фонд соціального захисту населення, Мінпраці, Білоруська залізниця, «Белагропромбанк» і деякі інші банки.

Вів сімейний YouTube-канал, дивився «Життя-малина»

Вадим вів сторінку в соціальних мережах російською мовою. Публікував там переважно фото та відео з дружиною та старшою дочкою. Його дружина родом з Татарстану, де пара одружилася. У родині двоє дітей, 5 та 9 років.

У чоловіка навіть був власний невеликий YouTube-канал із сімейними відео. Він фіксував, як старша дитина починає гуляти, гратися, святкувати свій день народження. «Промінь сонця золотого», – підписав він одну зі світлин із дочкою. Остання його публікація в мережі була в 2017 році.

Вадим дивився білоруський YouTube-канал Микити Мелказьорова «Життя-малина», передачі російського журналіста Іллі Варламова та документальні фільми про природу. Слухав Depeche Mode і задумався, як зробити вдома пляж з басейном.

Відправили в колонію на три роки за кілька донатів

Вадима Граська затримали торік у квітні, незадовго до його дня народження. У серпні його засудили до 3 років колонії суворого режиму за кілька донатів. Стаття звучить як «фінансування діяльності екстремістського формування». Подробиці справи невідомі, але такою організацією може бути, наприклад, BySol, яка збирає гроші для репресованих білорусів, або полк Калиновського, який воює на боці України.

Грасько намагався оскаржити вирок у Верховному суді, але його залишили в силі, незважаючи на важку хворобу чоловіка. Крім того, МВС внесло його до «списку екстремістів».

За словами правозахисників, це вже четверта смерть у в'язниці засудженого з політичних мотивів. 21 травня 2022 року в Шкловській колонії №17 (Могильовська область) помер 50-річний активіст і громадський діяч Вітольд Ашурак, 7 травня 2023 року у Вітебській колонії помер 61-річний блогер і активіст Микола Климович, який мав другу групу інвалідності через проблеми з серцем. 11 липня 2023 року — з СІЗО №1 до лікарні привезли 57-річного художника Олеся Пушкіна, у якого діагностували виразкову хворобу.