Зеленський, Рада і контроль над ЦВК

Президент Володимир Зеленський вирішив достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії. Він вважає, що під час виборів до Верховної Ради ЦВК проявила «необ’єктивність і політичну заангажованість». Напередодні профільний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію про розпуск ЦВК. Щоб ухвалити це рішення, знадобиться не менше 300 голосів. Оглядачі застерігають: перипетії навколо ЦВК – можуть бути намаганням нової влади взяти під контроль виборчий процес. Учасники програми «Ваша Свобода»: політичні експерти Віктор Таран і Олена Дяченко. Ведучий: Віталій Портников.