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12 Вересень 2019, Київ 16:32
Події

Зеленський, Рада і контроль над ЦВК

Президент Володимир Зеленський вирішив достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії. Він вважає, що під час виборів до Верховної Ради ЦВК проявила «необ’єктивність і політичну заангажованість». Напередодні профільний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію про розпуск ЦВК. Щоб ухвалити це рішення, знадобиться не менше 300 голосів. Оглядачі застерігають: перипетії навколо ЦВК – можуть бути намаганням нової влади взяти під контроль виборчий процес. Учасники програми «Ваша Свобода»: політичні експерти Віктор Таран і Олена Дяченко. Ведучий: Віталій Портников.

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