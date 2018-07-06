Боротьба за ЦВК: чому депутати не можуть домовитися?

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії вирішиться наступного тижня. Напередодні парламент відмовився розглядати це питання. Фракції не можуть дійти згоди щодо складу ЦВК, яка гратиме важливу роль у майбутніх виборах.

Хто блокує оновлення ЦВК? Чому депутати не можуть домовитися і яка роль тут президента? Про це у програмі «Ваша Свобода» говоритимуть народні депутати Вадим Івченко (Батьківщина), Валерій Карпунцов (БПП), а також заступник голови ЦВК Андрій Магера та голова правління громадянської мережі «Опори», експерт з виборів Ольга Айвазовська.