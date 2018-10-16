Трамп і Путін: чого чекати Україні?

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін «ймовірно причетний до отруєнь і убивств». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив висловлювання Трампа "лінгвістичними особливостями". Дональд Трамп і надалі не відмовляється від бажання знову зустрітися із Путіним. При цьому Трамп запевняє, що багато робить для України.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Оксана Бедратенко, журналістка «Голосу Америки», Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь». Ведучий: Олександр Лащенко.