Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Жовтень 2018, Київ 16:47
Події

Трамп і Путін: чого чекати Україні?

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін «ймовірно причетний до отруєнь і убивств». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив висловлювання Трампа "лінгвістичними особливостями". Дональд Трамп і надалі не відмовляється від бажання знову зустрітися із Путіним. При цьому Трамп запевняє, що багато робить для України.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Оксана Бедратенко, журналістка «Голосу Америки», Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь». Ведучий: Олександр Лащенко.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG