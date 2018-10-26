Україна-Білорусь: що відбувається насправді

Президент України Петро Порошенко зустрінеться із білоруським колегою Олександром Лукашенком під час Форуму регіонів у Гомелі. До того лідери держав під час зустрічі віч-на-віч обговорять «питання розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн», повідомили у прес-службі глави Білорусі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Борис Тарасюк, народний депутат, екс-міністр закордонних справ України; Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі (телефоном); Ігар Тишкевич, політолог Українського інституту майбутнього (телефоном). Ведучий: Віталій Портников.