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26 Жовтень 2018, Київ 16:34
Події

Україна-Білорусь: що відбувається насправді

Президент України Петро Порошенко зустрінеться із білоруським колегою Олександром Лукашенком під час Форуму регіонів у Гомелі. До того лідери держав під час зустрічі віч-на-віч обговорять «питання розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн», повідомили у прес-службі глави Білорусі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Борис Тарасюк, народний депутат, екс-міністр закордонних справ України; Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі (телефоном); Ігар Тишкевич, політолог Українського інституту майбутнього (телефоном). Ведучий: Віталій Портников.

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