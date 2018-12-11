Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Грудень 2018, Київ 15:40
Події

LIVE | Ціна агресії. Чи відповість Росія перед Україною?

Президент Порошенко зажадав від уряду створити орган, який формуватиме претензії до Росії за «заподіяні збройною агресією збитки». Наскільки ефективно вдається Україні – на п'ятий рік розв'язаної Росією війни – притягувати Москву до відповідальності? Учасники програми Ваша Свобода: Євген Бистрицький, експерт-міжнародник, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» у 1998 – 2017 роках; Георгій Логвинський, народний депутат України, заступник голови постійної делегації України у ПАРЄ; Борис Тизенгаузен, експерт-міжнародник. Ведучий: Олександр Лащенко.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG