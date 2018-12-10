Путін починає нервувати і його кроки виходять з-під контролю – Самусь

Гості програми «Ваша Свобода»: Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння; Андрій Тетерук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони; Леонід Радзиховський, російський журналіст.

Підтверджуються заяви президента України Петра Порошенка і начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про нарощення російських військ біля кордону України. Як свідчать знімки фотосервісу Google з космосу, сотні російських танків помічено у Ростовській області. Раніше Порошенко і Муженко заявляли, що біля кордону з Україною, в ОРДЛО і в анексованому Криму нарощується присутність російських військ, зокрема 900 танків помічено, понад півсотні літаків. Тим часом у Москві звинувачують Україну в агресивних намірах щодо Донбасу.

Олександр Лащенко: Пане Самусь, справді є загроза масштабного вторгнення Росії зараз в Україну з того чи з іншого напрямку, не обов’язково на Донбасі?

Росія на цей час готова до широкомасштабного наступу проти України на всіх напрямках

​Михайло Самусь: Ми констатуємо збільшення і розбудову військової інфраструктури довкола України Російської Федерації, починаючи з 2015 року. Коли Росія зрозуміла, що нахрапом Україну взяти не вдасться, почала створювати довкола України фактично нових три армії – 1-а танкова армія поблизу Москви, 20-а армія зі штабом у Воронежі, насправді ж дивізії і бригади розташовуються за 10-15 кілометрів від України, і 8-а армія, яка керує окупаційним контингентом російських військ на Донбасі. В районі 2017 року ця інфраструктура була збудована. А зараз продовжується її вдосконалення і нарощування.

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Росія на цей час готова до широкомасштабного наступу проти України на всіх напрямках. Ймовірність зараз – більше ніж 50%. Агресія Росії поблизу Керченської протоки показує, що Росія вже перейшла межу, коли вона готова під своїм власним прапором відкрито, не прикриваючись «зеленими чоловічками» чи «восставшим народом Донбасса», відкрито йти у наступ.

Було видно, що для росіян вбивати українців – це нормально

Фактор виборів (в Україні – ред.) зіграв досить суттєву роль. Росія почала розганяти в інформпросторі меседж, що все це (введення воєнного стану – ред.) було придумано діючою владою, президентом, щоб зірвати вибори. Якби ми під час виборів перенесли ці вибори, то це була би велика загроза внутрішньополітичної дестабілізації. Росія на цьому зіграла б абсолютно чудову гру – впродовж цих 60 днів оборона України була би не посилена, а послаблена.

Насправді ситуація не така й райдужна для Путіна. Всі його сподівання на зменшення санкцій не працюють. Після останнього інциденту чи агресії біля Керченської протоки Путін починає нервувати. І його кроки виходять з-під контролю.

Коли я слухав переговори під час тарану, коли було видно, що для росіян вбивати українців – це нормально, або ж переговори пілотів про «расход карандашей»... Для них ця лінія вже перейдена – вони готові вбивати.

– Пане Тетерук, яка ваша думка, Україна зараз готова до того, що Росія завдасть масованого воєнного удару?

Останній раз така ситуація складалася поблизу кордонів України у 2014 році

​Андрій Тетерук: До цього бути готовим на 100% неможливо ніколи. Але ми наполегливо працюємо, щоб посилювати нашу спроможність щодо відсічі агресії Російської Федерації. Багато спеціалістів прогнозують саме широкомасштабне вторгнення Російської Федерації.

Останній раз така ситуація складалася поблизу кордонів України у 2014 році. Тоді трагічна випадковість відвела загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації – російські військові збили міжнародний рейс МН17.

Треба зробити дві речі – відкинути будь-які сумніви в тому, що Російська Федерація використовуватиме воєнну силу задля проведення своєї зовнішньої політики, а також сигналізувати усьому світу, що Російська Федерація не зупинилася і не відмовляється від використання воєнної сили задля вирішення ситуації, в яку вона втягнула Україну (воєнний конфлікт) саме військовим шляхом.

Маємо перевірити переведення у вищий ступінь бойової готовності сектору безпеки і оборони, готовність взаємодіяти з цивільними адміністраціями і військовими у разі введення воєнного стану. І 30 днів буде достатньо, щоб проаналізувати правильні кроки, виявлені помилки, що треба зробити для вдосконалення системи реагування. Ми із введення режиму воєнного стану отримаємо виключно вигоду і посилення позиції нашої країни.

– Переклад. Пане Радзиховський, на ваш погляд, з політичної точки зору, зараз, наприкінці 2018 року, чи може Путін, російське керівництво вдатися до такого кроку, як масштабне вторгнення в Україну чи то на Донбасі, чи то в іншому місці, наприклад, з боку Білорусі?

Леонід Радзиховський (переклад): Путін не може вдатися до жодного широкомасштабного чи вузькомасштабного військового наступу на Україну. Це абсолютно виключено, стовідсотково. Це виключено через економічні, зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, піарівські, психологічні, через усі існуючі і неіснуючі причини.

Щодо Путіна, то це, думаю, відповідає його загальній установці стосовно Заходу, тобто чекати, поспішати нам нікуди, мій час нічим не обмежений, я – «цар» довічний, нікуди не піду, а на Заході змінюються: сьогодні у них Макрон, а завтра – «шансон», сьогодні – Трамп, а завтра – «тарарам». Ось хто, зрештою, піде на поступки, то й з тим і домовлятимемося. Політично моя влада (Путіна – ред.) невразлива, у мене немає не те, що опонентів, взагалі нікого. Я просто один біля «трону». І чому мені поспішати? Нехай вони на Заході поспішають. Мені нікуди поспішати.