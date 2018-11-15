Військові отримали в Києві нові танки та іншу зброю українського виробництва

Українські військові отримали 15 листопада на Київському бронетанковому заводі 70 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє сайт секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Серед цього озброєння та техніки є модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси «Стугна-П» та «Корсар», мобільна РЛС кругового огляду «Дельта», новітні броньовані автомобілі «Варта» та «Новатор», а також 82-міліметрові міномети українського виробництва.

За словами секретаря РНБО, танк Т-72 – це бойова машина, яка пройшла глибоку модернізацію, що дозволяє ефективно використовувати його в умовах сучасного бою. «Дуже гарно показав себе на сході вітчизняний БТР-3, який був серйозно допрацьований після використання у бойових умовах, що дозволило значно збільшити ефективність його застосування та досягти високої точності ведення вогню з усіх видів озброєння», – вказав Турчинов.

За його словами, кожна нова одиниця бойової техніки та зброї робить нашу державу сильнішою та наближає перемогу. «Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою – наша адекватна відповідь на істерії і провокації РФ проти України», – наголосив секретар РНБО України.

У жовтні Олександр Турчинов заявив, що українські підприємства виробили та модернізували понад дві тисячі одиниць озброєння та військової техніки відповідно до державного замовлення.