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15 Листопад 2018, Київ 17:07
Новини | Події

Військові отримали в Києві нові танки та іншу зброю українського виробництва

Танк Т-72АМТ Київського бронетанкового заводу під час вогневого випробування

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Українські військові отримали 15 листопада на Київському бронетанковому заводі 70 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє сайт секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Серед цього озброєння та техніки є модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси «Стугна-П» та «Корсар», мобільна РЛС кругового огляду «Дельта», новітні броньовані автомобілі «Варта» та «Новатор», а також 82-міліметрові міномети українського виробництва.

За словами секретаря РНБО, танк Т-72 – це бойова машина, яка пройшла глибоку модернізацію, що дозволяє ефективно використовувати його в умовах сучасного бою. «Дуже гарно показав себе на сході вітчизняний БТР-3, який був серйозно допрацьований після використання у бойових умовах, що дозволило значно збільшити ефективність його застосування та досягти високої точності ведення вогню з усіх видів озброєння», – вказав Турчинов.

За його словами, кожна нова одиниця бойової техніки та зброї робить нашу державу сильнішою та наближає перемогу. «Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою – наша адекватна відповідь на істерії і провокації РФ проти України», – наголосив секретар РНБО України.

У жовтні Олександр Турчинов заявив, що українські підприємства виробили та модернізували понад дві тисячі одиниць озброєння та військової техніки відповідно до державного замовлення.

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