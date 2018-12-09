В ЗСУ розповіли, скільки платитимуть резервістам і військовозобов’язаним за військові збори

Грошові виплати резервістам та військовозобов’язаним, в тому числі за час проходження навчальних зборів прив’язані до розмірів прожиткового мінімуму для працездатних та мінімальної заробітної плати в поточному році, повідомляють у штабі Сухопутних військ Збройних сил України.
Зокрема за час військових зборів військовозобов’язані та резервісти мають отримати:
- добові за кожний день перебування на зборах (не 60 гривень стандартної виплати, від 20% до 50% від цієї суми залежно від військового звання
- середній заробіток на підприємствах, в яких працюють призвані на збори, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони
- військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військові частини виплачують грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімум (1762 грн у 2018 році)
Крім того, резервісти мають право на грошові виплати в обсязі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів залежно від військового звання і одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві попереднього року (1600 – 3100 гривень).
В штабі повідомляють, що нараховані виплати підлягають оподаткуванню як доходи фізичних осіб (18%), крім того, з них утримується 1,5% військового збору.
Збори оперативного резерву у навчальних центрах Збройних сил України почалися 3 грудня. Міністерство оборони повідомляло, що їхня тривалість не перевищуватиме 20 діб.
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Проведення навчальних зборів було одним із пунктів Указу президента України Петра Порошенка про запровадження воєнного стану.
26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.
Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.
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