Інвентаризація у Лаврі: куди поділися цінності

У Києво-Печерській лаврі проведи інвентаризацію і недорахувалися 10 цінних речей, повідомила прес-служба міністерства культури України. Перед цим міністр культури Євген Нищук заявляв, що інвентаризація у лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року». Сьогодні у програмі - про те, що відбувається в українських лаврах, як цим майном розпоряджаються Українська православна церква Московського патріархату.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігій та національностей міністерства культури України; Сергій Кролевець, екс-генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Климент (Вечеря), голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП). Ведучий: Віталій Портников.