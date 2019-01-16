LIVE | Ставка Путіна на виборах в Україні

«Нове загострення відносин з Києвом зараз пов'язане з передвиборчою кампанією Порошенка. Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко», – заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна. Чи триватиме війна на Донбасі довгі десятиліття, за словами Пєскова, залежатиме, «чи буде у Києві при владі партія війни». На кого ж ставить Путін на виборах в Україні?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Дмитро Сіманський, політтехнолог; Олеся Яхно, політолог; Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України. Ведучий: Олександр Лащенко.