Віцеспікер парламенту Ірина Геращенко в гостях у Віталія Портникова | Ваша Свобода

Конституційний суд України сьогодні розглядає відповідність до Конституції закону про очищення влади. Біля будівлі суду активісти протестували проти ймовірного скасування цього закону. Народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції ще у 2015 році. Від того часу до квітня цього року в Україні люстрували 922 чиновники. Якими будуть наслідки, якщо КСУ все ж ухвалить рішення про неконституційність люстрації, як реагуватиме парламент? Про це будемо говорити з нашою гостею – першим заступником голови Верховної Ради Іриною Геращенко.