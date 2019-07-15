Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Липень 2019, Київ 16:52
Події

Доля Вишинського і українських полонених

Сьогодні, 15 липня, може вийти на волю глава Кирило Вишинський, якого підозрюють в Україні у державній зраді, а завтра це не виключено для полонених Росією українських моряків. «Вишинський важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених», – стверджувала речниця генпрокурора Луценка, Сарган, заявляючи, що главі «РИА Новости-Украина» суд може обрати запобіжний захід без тримання під вартою.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Мусієнко, експерт з питань безпеки; Микола Полозов, адвокат; Андрій Доманський, адвокат Кирила Вишинського.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG