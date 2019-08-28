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28 Серпень 2019, Київ 15:48
Події

Радник Трампа про Зеленського, Росію у G7, Крим та Донбас | Ваша Свобода

Вирішення ситуації на Донбасі і в Криму – це питання, важливе не лише для України та Європи, але й для США. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Болтон – колишній посол США в ООН, американський урядовець і дипломат із великим стажем. Деякі оглядачі називають його чи не головним «яструбом» у команді президента США Дональда Трампа. 27 та 28 серпня Джон Болтон перебуває з візитом у Києві, куди прибув уперше з моменту обрання в Україні нового президента Володимира Зеленського.

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