Мир на Донбасі: формула Путіна чи Зеленського?

Формула Штайнмаєра – це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроекту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення. Заявив помічник президента України Зеленського Андрій Єрмак. При цьому, пан Єрмак наголошує, що особливий статус «ЛДНР» не є предметом переговорів ані в Мінську, ані в «Нормандському» форматі. Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до законів України. Мир на Донбасі: за формулою Путіна чи Зеленського?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Євгенія Кравчук, народний депутат України (партія «Слуга народу»); Володимир Фесенко, політолог. Ведучий: Олександр Лащенко.