Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала все для відновлення зустрічей «Нормандської четвірки», саміт можна провести найближчим часом. Натомість речник президента Росії Путіна, Дмитро Пєсков зауважив: Москва не бачить, щоб Київ робив необхідні для проведення такого саміту кроки. Таким чином зустріч Зеленського з Путіним відкладається.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Маломуж, експерт з питань безпеки; Іван Яковина, міжнародний оглядач. Ведучий: Олександр Лащенко.