Президент США Дональд Трамп хотів би приїзду до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. В інших заявах Трамп наполягав, що спроби його імпічменту мають припинити. Але контрольована демократами Палата представників Конгресу США проголосувала за визначення процедури імпічменту президента Трампа. Українагейт: Трамп хоче приїзду Зеленського. Обговорюємо це з експертами.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Володимир Фесенко, політолог; Альона Гетьманчук, директорка центру «Нова Європа»; Святослав Юраш, народний депутат України («Слуга народу»). Ведучий: Олександр Лащенко.