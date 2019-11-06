До кінця 2019 року говорити про зустрічі у «нормандському форматі» передчасно. Заявив речник президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков. «Дуже багато питань залишається на порядку денному», зауважив прессекретар президента Росії. Таким чином Путін не хоче поки що зустрічатися із Зеленським. Учасники програми «Ваша Свобода»: експерт з питань міжнародних відносин Григорій Перепелиця, російський журналіст, головний редактор інтернет-видання «Ежедневный журнал» Олександр Риклін. Ведучий: Олександр Лащенко.