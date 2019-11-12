Чи продавати українську землю?

Парламентські фракції Тимошенко, Бойка-Медведчука, Порошенка і група «За майбутнє» (яку її критики пов’язують з олігархом Коломойським) виступили сьогодні у Верховній Раді проти продажу землі. Також сьогодні триває акція протесту фермерів проти земельної реформи. Зокрема, аграрії у Запорізькій області перекрили трасу. Хоча президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю, якщо на це буде згода всеукраїнського референдуму. Обговорюємо це з гостями «вашої Свободи». А ними є: політтехнолог, експерт з комунікацій Дмитро Сіманський, член ВО «Свобода», колишній міністр аграрної політики України Ігор Швайка. І народний депутат України від партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.