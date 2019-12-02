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02 грудня 2019, Київ 17:16
Події

Зеленський вимагає негайного зниження тарифів

Президент України Володимир Зеленський вимагає негайного зниження тарифів на опалення. Про це він заявив на нараді за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарук. «Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи», – сказав Володимир Зеленський.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Юрій Камельчук, народний депутат фракції «Слуга Народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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