Президент України Володимир Зеленський вимагає негайного зниження тарифів на опалення. Про це він заявив на нараді за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарук. «Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи», – сказав Володимир Зеленський.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Юрій Камельчук, народний депутат фракції «Слуга Народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.