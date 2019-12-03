За тиждень до зустрічі з президентом Росії Путіним у Нормандському форматі президент України Зеленський наголосив, що не піде з війною на Донбас, а вибори там можливі лише після виведення бойовиків і лише за законами України. Як Зеленський хоче повертати Донбас? Які козирі він може пред’явити Путіну під час зустрічі?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Родіон Шовкошитний, волонтер і доброволець; Сергій Сумлєнний, німецький експерт, глава представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві; Святослав Юраш, народний депутат України («Слуга народу»). Ведучий: Олександр Лащенко.