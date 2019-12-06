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06 грудня 2019, Київ 16:58
Події

Зеленський на нормандській зустрічі. Чого очікувати Україні?

9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у так званому «нормандському форматі» - лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Чого очікувати Україні? Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента України; Володимир Фесенко, політолог. Ведучий: Віталій Портников.

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