Зеленський на нормандській зустрічі. Чого очікувати Україні?

9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у так званому «нормандському форматі» - лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Чого очікувати Україні? Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісєєв, дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента України; Володимир Фесенко, політолог. Ведучий: Віталій Портников.