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11 грудня 2019, Київ 17:05
Події

Чим Путіну заплатить Україна за «дешевий» газ?

Між Росією та Україною може бути газова війна, не виключає український прем’єр міністр Гончарук. І додає – Україна до цього готова. У Парижі Путін і Зеленський говорили не лише про Донбас. Зеленський заявив потім, що Україна підпише договір про поставки газу «за кращими умовами, ніж до цього» – на період у проміжку між одним і десятьма роками. Росія–Україна: газова війна чи договір? Обговорюємо це з учасниками програми «Ваша Свобода». А ними є: експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, голова енергетичного комітету Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Андрій Герус і російський експерт з енергетики, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

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