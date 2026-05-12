«Він вайбовий». Учитель фізики, який своїми експериментами підкорив Інтернет

Він не педагог за фахом, але на його уроки просяться. Його відео з експериментами набирають тисячі, а то й мільйони переглядів. Захоплені глядачі пишуть, що їм захотілося вчитися. Він дає учням багато свободи, але на його уроках панує тиша. Вчитель Слава – хто він такий? І в чому секрет його успіху?

На уроках В’ячеслава Стецька побували журналісти Радіо Свобода.

О 8:50 до аудиторії забігають ще сонні, але веселі семикласники. За звичкою у дверях діти дають «п’ять» вчителю зі словами «здорова».

Як тільки розпочинається урок, в кабінеті починає панувати повна тиша. Усі уважно слухають і спостерігають.

Склянка з водою зависає догори дном – і не проливається. «Чому?» – питає вчитель. «Атмосфера», – відповідають учні. Під іншою склянкою загоряється полум’я. Так починаються уроки фізики В’ячеслава Стецька.

Вчитель, викладаючи відео шкільних практичних занять, де він себе називає « Вчитель Слава», зібрав сотні тисяч переглядів у соцмережах . Педагогічної освіти у нього немає. Він інженер. Втім, каже, можливо саме тому має інакші методи навчання – більш дружні.

«От кажуть, що з дітьми треба бути суворим, інакше вони перестають тебе слухати і поважати. Я з цим не згоден. Для мене повага і страх – це абсолютно різні речі. І мені подобається те, що я бачу . Є статус вчителя – це так. Але справжня повага, на мою думку, приходить через любов учнів», – каже В’ячеслав.

До повномасштабної війни він займався бізнесом. У 2022 році справи зупинилися. Шукаючи новий заробіток, згадав про юнацьке захоплення – навчати когось. Спершу вирішив викладати фізику та інформатику як репетитор.

А в листопаді 2025 року отримав запрошення від Боярського академічного ліцею.

«Постав момент обирати: я вчитель чи я воїн. І звичайно, що – я вчитель. Рішення ухвалив швидко. У понеділок – вирішив йти до школи. Наступного понеділка – вже написав заяву. А ще за три дні стояв перед 11-м класом».

На його уроках можна малювати, жартувати, перебивати і навіть називати викладача не за ім’ям та по батькові, а за ніком «Вчитель Слава».

Головне, наголошує В'ячелав, щоб діти чули вчителя і розуміли науку.

«Мені подобається такий підхід, коли діти розуміють, що вчитися не важко, вчитися легко. З поганою оцінкою ніхто не виходить. Якщо не вийшло – просто немає оцінки. Який сенс у поганих оцінках? Ніякого. Це створює в дітей відчуття, що вони наче покарані за щось . А я вважаю, що учнів треба не карати, а заохочувати. Бо поганих дітей не буває. Є нерозкриті таланти», – пояснює він.

Школярі під час перерви діляться з журналістами: вчитель Слава з ними на одній хвилі, і це справді стимулює ходити на уроки, навіть, жартують, якщо вони о 8:50.

«Він вайбовий Сленгове слово, яке описує щось дуже атмосферне, стильне, приємне та таке, що передає позитивний настрій.», – сміються підлітки.

На перерві до В’ячеслава приходять й учні з інших класів.

За п’ять місяців роботи, каже викладач, не встиг запам’ятати імена більшості колег, проте знає всіх дітей у школі – навіть тих, кого не навчає.

На уроках розмовляють по темі, поза уроками діти діляться секретами, а вчитель – порадами та настановами.

На одному із занять чотири місяці тому учні зняли відео, як вчитель фізики показував різноманітні експерименти. В'ячеслав пригадує, вирішив поділитися з друзями в інстаграмі, що став учителем, тож виклав шматок заняття.

« Я не планував бути блогером. Просто зняв, як проводжу урок – для своїх, для знайомих . У мене було 400 підписників. Я залив відео. За п’ять хвилин – тисяча переглядів. Думаю: щось відбувається. І понеслось»

Якщо перші відео набирали десятки тисяч переглядів, то згодом пішли мільйони. В’ячеслав зізнається, не очікував і близько такого. Але вважає, в першу чергу це заслуга учнів. Саме вони пояснювали вчителю, що і як краще викладати, в який час, як підписувати. Продовжують це робити і сьогодні.

Під його дописами педагоги розповідають про бажання проводити заняття у такому ж стилі, проте їхні навчальні заклади виступають за більш традиційну систему викладання. Вчитель Слава ж каже, його школа навпаки підтримує нові ідеї, зокрема через відгуки учнів та їхню активну залученість.

У соцмережах на уроки до В’ячеслава просяться і його підписники.

«Мені пишуть: я знову хочу вчитися. Людям там 30–40 років. Кажуть, ми завдяки вам почали цікавитися фізикою. Питають, чи можна прийти на уроки. І це, мабуть, найцінніше»

Зараз В’ячеслав знімає експерименти не лише під час уроків, а й удома – разом із восьмирічним сином. За донати прихильників чоловік купив для себе професійні мікрофони. Планує також придбати додому дошку та, можливо, оновити техніку для зйомки.

Уроки Слава має щодня. В будні – у школі навчає фізики та інформатики, у вихідні – позакласно, як репетитор. Каже, інакше не вижити із зарплатою у 10 тисяч гривень.

Але при цьому наголошує, що його те, що він робить, дуже надихає:

«Хейтери можуть закидати, мовляв, він у школі поки війна, а закінчиться, то піду. Але ні. Я вже тут зостануся. Бо я знайшов тут себе. Я навіть не вважаю, що це робота. Бо робота мені від слова «раб». А тут я реально надихаюся. Я роблю те, що мені подобається. І відчуваю дуже сильну віддачу. Ми разом з ними вчимося. Вони в мене, я в них. Ми в одному човні. Вони мають мене поважати, я повинен поважати їх. Я надихаю їх, вони надихають мене. Інакше ніяк»

Каже, покидати сферу освіти не планує, оскільки бачить для себе й шляхи розвитку.

Зараз відкрив можливість викладати і через інтернет, що дає можливість позитивно впливати на аудиторію. Розпочав співпрацювати з навчальними організаціями.

«Попереду, я впевнений, відкриється ще безліч нових дверей», – переконаний В’ячеслав Стецько.