Співіснувати чи убивати: як у Румунії намагаються зменшити загрозу нападів ведмедів на людей

Маріан Паваласк

У сусідній з Україною Румунії мешкає найбільше бурих ведмедів у Європі. Точна кількість залежить від того, кого ви спитаєте: екоактивістів, уряд, або компанії, що заробляють мільйони на полюванні. Тим не менше, сотні ведмедів вбивають щороку для « контролю», а напади на людей тривають Румунська редакція Радіо Свобода аналізує, що відбувається.

2016 року Румунія заборонила полювання на великих хижаків, зокрема ведмедів та вовків. Проте кілька урядів підряд робили винятки задля контролю популяції. Завдяки цьому станом на зараз майже 1400 ведмедів було вбито мисливцями, яким, як кажуть, платять 15 тисяч доларів за кожен «трофей».

Офіційно у Румунії живе понад 6 тисяч бурих ведмедів. Проте уряд не впевнений у їхній кількості, а природоохоронні організації стверджують, що їх може бути навіть дві тисячі. Мисливські спілки кажуть, що їхня кількість сягає 10 тисяч.

«Визначення кількості ведмедів у Румунії засновується на слідах – я знайшов сліди тут, і це означає, що тут багато ведмедів. Це не правильно, – каже Крістіна Лапіс, яка керує ведмежим притулком «Лібеарті» неподалік Зарнешті в повіті Брашов. – Ведмідь, як вказують вагомі дослідження, є дуже активною твариною. Наразі ви бачите його тут, за кілька годин він вже за кілька кілометрів звідси. Для того, щоб справді серйозно визначити кількість ведмедів, їх потрібно чіпувати».

«Після запровадження заборони на полювання, почався тиск мисливців та організаторів мисливства, щоб звітувати про таку велику кількість, яка можлива, – Чаба Домокош, експерт із питань вивчення ведмедів неурядової ГО «Мілвус Груп» («мілвус» – це латинська (і англійська) назва шуліки, на честь якого й назвали групу – ред.), що займається збереженням природи, сказав ВВС. – Влада майже нічим не керує. Ми справді не маємо поняття, скільки є ведмедів».

Групи, які підтримують полювання, заявляють, що ведмеді нападають на людей і часто вриваються до населених місцевостей у пошуках їжі. Щороку відбуваються десятки атак, через які, за даними Міністерства навколишнього середовища Румунії, дві людини було вбито і 50 поранено у 2020 році.

«Популяція ведмедів значно зросла. Можливо, підтримувати полювання на цих тварин не є добре, але ведмідь – не собака, укусом не обійдешся, – каже один чоловік, який організовує полювання у повіті Прахова. – Якщо ведмідь нападає на вас, це залишить фізичний слід на все життя».

Фермери, які також скаржаться на втрати худоби через ведмедів, часто є жертвами, так само як мисливці, рибаки та подорожуючі.

Минулого місяця лижники на підйомнику зафільмували, як за іншим лижником по схилу гнався ведмідь.

Міністр проти ведмедів

Призначення міністром навколишнього середовища Барни Танцоша, який називав Румунію «зоопарком Європи», коли був сенатором у 2015 році, і сказав, що 4 тисячі ведмедів повинні бути забрані з дикої природи, викликало тривогу серед тих, хто протистоїть полюванням на ведмедів, викликавши побоювання, що воно лише зросте.

Танцош не відповів на запити Радіо Свобода стосовно його нинішнього ставлення до полювання на ведмедів.

Природозахисна ГО​«Agent Green» відреагувала на призначення Танцоша міністром, заявивши, що: «Міністерство навколишнього середовища опинилося в руках мисливця, який не дбає про ведмедів».

Заяви Танцоша «показують не лише, що він не має поняття про критичну важливість цього виду для екосистеми, але й робить себе частиною проблеми, – Ґабріель Пеун з «Agent Green» сказав у коментарі для Євроньюз. – Румунія – не зоопарк. Румунія – це країна в Європі, яка роками була найкращим місцем для ведмедів».

Полювання «нічого не вирішить»

Природоохоронці зазначають, що причиною, через яку більше ведмедів вриваються до населених зон, є незаконне вирубування лісів у Румунії, яке зменшує та дробить їхнє природне місце проживання.

Ліси досі займають майже третину площі Румунії.

Проте румунська влада «розпоряджається лісами, включно із законною вирубкою, не прораховуючи наперед вплив на захищені екосистеми», як цього вимагають правила ЄС. Про це нещодавно попередила Європейська комісія.

Полювання є найгіршим способом зменшити загрозу для людей від ведмедів , каже Лапіс з ведмежого притулку «Лібеарті».

«У проблеми є рішення, такі, як, наприклад, в Канаді. Зробіть паркан із садів, де ведмедів багато, або з будь-яких інших бар’єрів. Тварини зупинятимуться на цих садах і не матимуть потреби заходити до людей, – каже вона. – Нам не вистачає не рішень, а прагнення їх застосовувати».

Навіть агресивного ведмедя, що зайшов до населеної зони, не обов’язково одразу вбивати, стверджує зоозахисник.

«Тварину, яка на когось напала, треба чіпувати задля відстеження за GPS, щоб дізнатися, куди та піде. Чи вона нападає, чи ні. її можна перемістити, – каже Лапіс. – Але якщо вона продовжує бути агресивною навіть за цих умов, тоді, можливо, можна розглядати й полювання».

Спостерігачі за ведмедями у Беїле-Тушнад знайшли спосіб, як захистити ведмедів і навіть заробити: організувати заходи для фотографування з тваринами, зйомки з ними чи просто насолоду, спостерігаючи за ними.

«Я не думаю, що полювання – це добре, – каже Міхай Саболч один з двох спеціалістів, що стоять за ініціативою. – Ведмеді не нападають на людей. Вони йдуть до міст, бо знають, що можуть знайти там їжу. Є можливість зробити місця на межі лісу, де ведмедям залишатимуть їжу. Рішення існують!»

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