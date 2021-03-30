Рада заслухає силовиків і планує засудити події 20 березня біля Офісу президента

Верховна Рада України 30 березня проведе позачергове засідання, на якому заслухає керівників СБУ, Національної поліції та Державного бюро розслідувань щодо подій, які відбулися біля Офісу президента 20 березня 2021 року. У порядку денному – постанова про засудження цих подій. Радіо Свобода транслюватиме засідання наживо. Рішення депутатів обговоримо у програмі Свобода Live.

Раніше більшість членів комітету з питань правоохоронної діяльності підтримала проєкт постанови Верховної Ради «Про засудження подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу президента України». Згідно з текстом постанови, народні депутати «засуджують будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами». Депутати хочуть доручити МВС, СБУ і ДБР «забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій» під Офісом президента, перевірити причетність політичних партій до їх організації та «забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності».

20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка. Деякі учасники акції пошкодили двері до Офісу президента України, обмалювали фасад будівлі та закидали її фальшфаєрами. Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство. Кільком особам повідомлено про підозру, і суд обрав їм запобіжні заходи.