Вікторія Спартц: «Я виросла у соціалістичній Україні і бачила, що коли в соціалізму закінчуються гроші, стає негарно»

Новообрана конгресменка США Вікторія Спартц поділилась своїми поглядами на соціалізм в інтерв‘ю телеканалу Fox News.

«Я дуже рада бачити, що більшість жителів нашої країни не вірять у соціалістичні ідеї-утопії, які просуває Демократична партія», – про це заявила в інтерв'ю Fox News 42-річна Вікторія Спартц, новообрана законодавиця від Республіканської партії США яка переїхала до США з України 20 років тому.

«Я виросла в Українській Соціалістичній Республіці, і я побачила, що коли в соціалізму закінчуються гроші, стає негарно». Вона нагадала, що зустріла свого майбутнього чоловіка у Європі й приїхала із ним до Америки з двома валізами, «і тепер ми знову будуємо соціалізм, я наче іду по колу, я можу сказати, що буде далі, і мені дуже сумно це бачити. І як мати двох доньок, я повинна діяти, щось зробити із цим, бо це недобре для нашої країни».

«Існує лише дві системи: свобода й вільна економіка – й система, в якій уряд та еліти вирішують, як ми житимемо і що робитимемо», – заявила Спартц. Вона наголосила, що як мати двох дітей і мешканка передмістя, розуміє погляди своїх виборців, які «вірять у майбутнє своїх дітей, у гарну економіку, роботу, добру освіту, громадську безпеку, охорону здоров'я, і вони вірять, що республіканці можуть це зробити».

Протягом останнього століття Америка боролась проти соціалізму, сказала вона. «Ми не однакові, ми хочемо мати однакові права досягати щастя, але ми хочемо різних речей. Якщо уряд змушує нас бути рівними, уряд вдається до обмежень, будь-яка соціалістична система – це обмеження прав. Ми повинні цінувати свої свободи, бо ми – найвидатніша країна, яка колись існувала».