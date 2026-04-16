Офіс генпрокурора заявив про щонайменше 15 загиблих і понад 100 – постраждалих. Дані ж місцевих органів влади свідчать уже про 16 загиблих. Точна кількість постраждалих уже змінювалася кілька разів.



Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знищення 667 цілей із 703 під час нічної атаки. Але зауважують: «в повітрі декілька ворожих БпЛА».



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни б'є цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі регіонів України.