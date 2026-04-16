У Києві зросло число потерпілих через нічну ракетну атаку РФ – поліція

Кількість потерпілих унаслідок нічної російської ракетної атаки по Києву зросла, серед поранених – четверо неповнолітніх, інформує поліція вдень 16 квітня.

«Станом на 14:15 відомо, що кількість потерпілих громадян збільшилась до 62 людей. Серед них діти віком п’яти та дев’яти років та ще двоє неповнолітніх 16 та 17 років. Загинуло чотири людини, серед яких 12-річний хлопчик.

Загалом, до роботи на місцях залучено близько півтори сотні поліцейських. Правоохоронці приймають звернення від громадян щодо пошкоджень житла та фіксують наслідки атаки окупантів. На даний час надійшло понад 200 заяв», – ідеться в заяві поліції Києва.

Уночі 16 квітня сили РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше 15 людей, понад 100 – постраждали. Російських атак зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Харків.

За даними Повітняих сил ЗСУ, російська армія протягом доби з 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 44 ракет різних типів та 659 БПЛА. Віськові зафіксували влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Масована атака РФ на Україну із жертвами: емоції людей та масштаби руйнувань (фотосвідчення)
















