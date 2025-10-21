Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Сили оборони України уразили великий російський газопереробний завод (відео)

Сили оборони України уразили великий російський газопереробний завод (відео) Сили оборони України уразили великий російський газопереробний завод (відео)
Embed
Сили оборони України уразили великий російський газопереробний завод (відео)

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

19 жовтня Сили оборони України завдали удару по російському газопереробному заводу в Оренбурзі, найбільшому підприємству такого типу у світі. Атака спричинила масштабні пожежі. Завод призупинив постачання газу з Казахстану. Також українські дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області Росії. Внаслідок удару теж виникла велика пожежа. Цей завод виробляє пальне для російських літаків та мастильні матеріали для ракет.

Форум

XS
SM
MD
LG