19 жовтня Сили оборони України завдали удару по російському газопереробному заводу в Оренбурзі, найбільшому підприємству такого типу у світі. Атака спричинила масштабні пожежі. Завод призупинив постачання газу з Казахстану. Також українські дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області Росії. Внаслідок удару теж виникла велика пожежа. Цей завод виробляє пальне для російських літаків та мастильні матеріали для ракет.