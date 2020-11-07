У Василькові Київської області біля будинку, що належить родині голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, відбулася акція протесту, учасники якої виступили проти рішення КСУ про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства і закликали до відставки голови КСУ. У Василькові рух автопробігу заблокувала поліція. Правоохоронці перекрили вулицю і не пропускали учасників акції, посилаючись на карантинні обмеження, адже Васильків відноситься до «червоної зони» через поширення COVID-19. Після переговорів і сварок учасників автопробігу пропустили, вони пообіцяли дотримуватися дистанції. Біля будинку встановили імпровізовану шибеницю (яку згодом розібрали), запалили фаєри та скандували «Слава Україні» і «Тупицького у відставку».