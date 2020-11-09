ДБР викликало Юрчишина на допит як свідка в справі про ймовірну злочинну змову КСУ

Державне бюро розслідувань запросило народного депутата від партії «Голос» Ярослава Юрчишина у кримінальній справі щодо дій суддів Конституційного суду, відкритій за його заявою. Про це «Голос» і сам Юрчишин повідомили 9 листопада.

За повідомленням, народний депутат має прийти до ДБР 12 листопада.

У політичній силі нагадали, що Юрчишин звернувся до Бюро 29 жовтня, заявивши про ймовірне захоплення державної влади суддів КСУ. Згодом у ДБР перекваліфікували провадження у «втручання у діяльність державного діяча з використанням свого службового становища».

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Юрчишин заявив, що планує надати слідству всю наявну в нього інформацію щодо ймовірного кримінального правопорушення.

«Переконаний, що, якщо факти незаконної діяльності суддів справді мали місце, то вони повинні понести відповідальність в рамках чинного законодавства. Ми вже добилися відкриття провадження і маємо зробити все, щоб суспільство дізналося правду про те, хто саме і з якою метою впливав на суддів КСУ», – повідомив він.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.