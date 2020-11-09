НАЗК: відтепер високопосадовці можуть приймати подарунки будь-якої вартості

Відтепер високопосадовці можуть приймати подарунки будь-якої вартості від будь-яких осіб та «віддячувати» своїм дарувальникам, повідомило українське Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень», – пояснив голова НАЗК Олександр Новіков.

За даними агентства, серед високопосадовців, які можуть приймати подарунки:

президент України;

прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники;

народні депутати України;

судді та прокурори;

члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

члени Центральної виборчої комісії;

голова Національного банку України, його заступники;

члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

члени Антимонопольного комітету України;

голова Фонду державного майна України, його заступники;

голова Державної митної служби України, його заступники;

голова державної фіскальної служби України;

секретар Ради національної безпеки і оборони України, його заступники;

керівник Офісу Президента України, його заступники;

інші державні службовці категорії «А» та «Б», посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до першої – третьої категорій.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.