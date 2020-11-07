Будинок, що належить родині голови КСУ, пікетували з вимогою його відставки

У Василькові Київської області біля будинку, що належить родині голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, відбулася акція протесту, учасники якої виступають проти рішення КСУ про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства і закликали до відставки голови КСУ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акція розпочалася вранці 7 листопада у Києві біля входу на стадіон «Динамо». Її організатори – Автомайдан і Центр протидії корупції.

У Василькові рух автопробігу заблокувала поліція. Правоохоронці перекрили вулицю і не пропускали учасників акції, посилаючись на карантинні обмеження, адже Васильків відноситься до «червоної зони» через поширення COVID-19.

Після переговорів і сварок учасників автопробігу пропустили, вони пообіцяли дотримуватися дистанції.

Біля будинку встановили імпровізовану шибеницю (яку згодом розібрали), запалили фаєри і скандували «Слава Україні» і «Тупицького у відставку».

Із будинку до учасників пікету ніхто не вийшов.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.