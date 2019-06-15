15 червня в столиці Таджикистану Душанбе розпочався саміт глав держав Наради із взаємодії і заходів довіри в Азії (НВЗДА). Президент Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Хасан Роугані та інші лідери країн-членів, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ беруть участь у саміті. До спостерігачів належать США, Україна, Білорусь, Японія, Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). НВЗДА – це міжнародний форум зі зміцнення співпраці, створений для гарантування миру, безпеки і стабільності в Азії, до складу якого входять 27 країн-членів.