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15 Червень 2019, Київ 16:39
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«Азійський аналог ОБСЄ». Путін, Сі та Роугані на саміті в Таджикистані – відео

«Азійський аналог ОБСЄ». Путін, Сі та Роугані на саміті в Таджикистані – відео
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15 червня в столиці Таджикистану Душанбе розпочався саміт глав держав Наради із взаємодії і заходів довіри в Азії (НВЗДА). Президент Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Хасан Роугані та інші лідери країн-членів, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ беруть участь у саміті. До спостерігачів належать США, Україна, Білорусь, Японія, Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). НВЗДА – це міжнародний форум зі зміцнення співпраці, створений для гарантування миру, безпеки і стабільності в Азії, до складу якого входять 27 країн-членів.

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