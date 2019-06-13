У висновках саміту ЄС будуть сигнали Кремлю щодо моряків-бранців і паспортів Росії в окупації

У проекті наступного саміту глав держав країн ЄС буде низка закликів до Росії, які стосуються захоплених біля Керченської затоки українських моряків, незаконної видачі російських паспортів жителям окупованих територій. Як повідомив на сторінці у Twitter кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк, буде також заклик до відновлення переговорних зусиль з реалізації Мінських угод.

«Досить багато про Росію у проекті підсумків саміту ЄС. Заклик щодо звільнення 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів та заклик до відновлення переговорних зусиль щодо Мінських угод», – повідомив Йозвяк.

Напередодні джерела Радіо Свобода на умовах анонімності повідомили, що впродовж наступних двох тижнів на міністерському рівні буде офіційно продовжена ще на один рік заборона на інвестиції із країн-учасниць ЄС в окупованому Криму. Очікується, що лідери ЄС ще на шість місяців продовжать економічні санкції проти Росії, насамперед орієнтовані на енергетичний і банківський сектори країни. Це може відбутися також в Брюсселі на саміті лідерів ЄС. Саміт стартує 20 червня.