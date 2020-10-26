26 жовтня пенсіонери зібралися у центрі Мінська на четвертий марш. Вони знову пройшли головним проспектом столиці Білорусі до площі Якуба Коласа. Цього разу до акції пенсіонерів вперше долучилися студенти, а під час руху колони до неї приєдналися люди різного віку. У колоні було кілька тисяч людей. Силовики не перешкоджали її руху. Коли акція закінчилася, на площу Якуба Коласа прибули автозаки та мікроавтобуси із силовиками. Люди, які залишалися на площі, розійшлися, обійшлося без затримань. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)