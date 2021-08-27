Вибухи пролунали 26 серпня біля одного з в’їздів на територію аеропорту, звідки проводять евакуацію. Щонайменше 170 людей загинули в результаті теракту, який стався в аеропорту Кабула ввечері 26 серпня. Про це повідомила 27 серпня з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Афганістану телекомпанія CBS. Раніше йшлося про 110 загиблих. Поранень унаслідок вибухів зазнали щонайменше 200 людей.

Раніше Пентагон підтвердив, що серед загиблих є 13 американських військових, ще 18 поранені.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». У своїй заяві угруповання вказано, що ціллю нападу були ті, хто працював з американською армією.