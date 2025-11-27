Білоруська служба Радіо Свобода поспілкувалася з жінками, які були ув'язнені у сумнозвісній гомельській виправній колонії за політично мотивованими звинуваченнями. Зараз на волі та у вигнанні колишні ув'язнені поділилися історіями про рабську працю, гнилу їжу та психологічний тиск. Правозахисні групи підрахували, що в країні за ґратами перебуває понад 1100 політв’язнів.