Білоруски, колишні політув’язнені, розповідають про жахи у неволі (відео)

Білоруски, колишні політув'язнені, розповідають про жахи у неволі (відео)
Білоруски, колишні політув’язнені, розповідають про жахи у неволі (відео)

Білоруська служба Радіо Свобода поспілкувалася з жінками, які були ув'язнені у сумнозвісній гомельській виправній колонії за політично мотивованими звинуваченнями. Зараз на волі та у вигнанні колишні ув'язнені поділилися історіями про рабську працю, гнилу їжу та психологічний тиск. Правозахисні групи підрахували, що в країні за ґратами перебуває понад 1100 політв’язнів.

Авторка: Віолетта Савчиц, Білоруська служба Радіо Свобода

