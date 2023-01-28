«Час мирного повернення минув»: бої за Крим уже цього року? | Крим.Реалії ТБ (відео)

Коли ЗСУ зайдуть до Криму? Вже озвучено багато прогнозів: через 5-6 місяців, вже навесні 2023 року, точно наприкінці літа, тоді чи коли скаже Валерій Залужний. Мирного сценарію повернення Криму не залишилося, цей час уже минув, упевнений Михайло Подоляк, радник керівника ОПУ. Залишається військовий шлях визволення Криму. Але Росія так просто Крим не віддасть, вони покладуть там десятки тисяч людей, упевнений Сергій Кривоніс, генерал, колишній заступник командувача СЗГ ЗСУ. Чому 2023 рік буде важким для Криму? Які існують військові сценарії визволення Криму? І чому на шляху до Кримського перешийку для ЗСУ так важливо взяти Мелітополь та розділити російське угруповання?