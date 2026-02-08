Доступність посилання

Дім згорів, дружина та син загинули: чоловік втратив сім'ю через влучання російського дрона (відео)
Житель села Золоті Пруди на Донеччині Микола Мелешко втратив дружину і сина. У червні 2025 року в його будинок влучив російський дрон «Шахед». Сталося це вночі, коли всі спали: «Ось тут дружина, я витягнув її, тут повно завалів, і вона впала, головою вдарилася». Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, розповідає його історію.

